O direito à greve

Sem, de forma alguma, pretender pôr em causa o direito à greve, garantido constitucionalmente (n.º 1, do art.º 57.º, da Constituição da República Portuguesa) e consagrado no art.º 530.º, do Contrato de Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12.02.2009, parece oportuno confrontá-lo com o aviso prévio de greve por parte do(s) sindicato(s) dos motoristas (de matérias perigosas e não só). Para quem não conhece os termos do referido pré-aviso, torna-se difícil fazer o real enquadramento jurídico, embora se presuma que o âmbito dos interesses a defender através da greve não levante, em princípio, problemas de legalidade.

Já se considerarmos as públicas declarações do representante e dirigente sindical nos órgãos de comunicação social, nomeadamente TV, as dúvidas não se mostram despiciendas e convirá analisá-las. Aproveitar o ano de eleições para reivindicar aumentos salariais manifestamente exagerados em relação aos níveis de remuneração dos diversos trabalhadores em Portugal, vincar como objectivo/consequência a paralisação do país, causar graves/gravíssimos prejuízos à economia e a diversas necessidades sociais, parece extravasar o âmbito de interesses a defender através da greve.

Admite-se que esta análise seja considerada relativamente superficial, porque desconhecedora dos factos concretos das relações entre os sindicatos e a entidade patronal. Mas quem se comporta manifestamente dentro ou fora dos limites impostos pela boa-fé? Qual a real finalidade social ou económica da greve? Tal como é convocada (por tempo indeterminado), não constitui, neste caso, um excesso do exercício do direito à greve? Para ser conciso, a conclusão em forma de última pergunta: será que não estamos perante o instituto jurídico do “abuso do direito”, previsto no art.º 334.º, do Código Civil?

Artur Osório

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Algas

O que se passa com as algas marinhas em Portugal é mais um sinal da irracionalidade dos nossos governantes. Em tempos de praia, gasta-se dinheiro (dos nossos impostos) para tirar as algas das praias e despejá-las no lixo. Sendo fonte de riqueza (alimentação, fármacos, cosmética, fertilização...), dever-se-ia promover a sua recolha por quem pretendesse fazê-lo. Sem burocracias, que impedem o aproveitamento desta riqueza e conduzem a despesas públicas (pagas pelo povo). Somos pobres porque somos mal governados!

Cândido Morais, Braga