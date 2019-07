Donald Trump está decepcionado com a Suécia e pede libertação do rapper ASAP Rocky

O Presidente norte-americano expressou na quinta-feira o seu descontentamento com a Suécia, país em que o rapper nova-iorquino ASAP Rocky vai ser julgado por agressão, e pediu a libertação do artista. “Fazemos tanto pela Suécia, mas não parece que seja recíproco”, escreveu Donald Trump na rede social Twitter, numa publicação em que exige a libertação do rapper norte-americano, detido em Estocolmo desde o início deste mês.

O artista nova-iorquino, que se envolveu numa rixa no final de Junho passado, em Estocolmo, foi detido a 3 de Julho e encontra-se em prisão preventiva desde 5 de Julho, por o tribunal ter considerado existir “risco de fuga” para o exterior. O caso mobilizou a comunidade hip-hop e chegou ao Presidente norte-americano.

“Estou muito desapontado com o primeiro-ministro sueco, Stefan Löfven, que foi incapaz de agir. A Suécia decepcionou a nossa comunidade afro-americana. Assisti aos vídeos de ASAP Rocky e ele estava a ser perseguido e assediado por desordeiros”, disse. O artista alegou ter agido em autodefesa, uma tese já descartada pelo procurador responsável pelo caso.

Rakim Mayers, nome verdadeiro de ASAP Rocky, e dois membros da sua equipa, que também estão detidos com o rapper deverão permanecer detidos até ao julgamento, previsto para Agosto.

Na semana passada, Trump tinha demonstrado o seu apoio ao cantor, ao anunciar “estar pronto para garantir pessoalmente a libertação de ASAP Rocky”, junto do primeiro-ministro sueco, Stefan Löfven.

Amigos e fãs do rapper recolheram 630 mil assinaturas numa petição, na internet, que pede a sua libertação, indicando que “reagiu à situação em legítima defesa”. ASAP Rocky, de 30 anos, começou a carreira em 2011, com o lançamento do álbum “Live, Love, ASAP”.