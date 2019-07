Bebé síria é a 34.ª criança a morrer em Idlib em quatro semanas

Entre os escombros, a chorar e com a cara cheia de pó, Riham, criança síria de cinco anos, tentou evitar que a sua irmã bebé caísse de uma altura de cinco andares agarrando-a pela T-shirt. Não conseguiu e, ao longe, o pai, que tentava chegar-lhes, assistiu a tudo com horror. Foi a 34.ª criança a morrer na província de Idlib, no Norte da Síria, em apenas quatro semanas.

A bebé caiu de uma altura de cinco andares e foi de imediato levada para o hospital da cidade de Ariha. Não resistiu aos ferimentos e a sua morte é o mais recente exemplo do drama vivido pelos civis apanhados no fogo cruzado numa província devastada por anos de guerra e último bastião dos jihadistas que se opõem ao Presidente Bashar al-Assad.

“Quando cheguei ao local, o pai estava a tentar salvar as crianças, encurraladas nos escombros, a gritar e a chorar de dores”, explicou Bashar al-Sheikh, fotógrafo do site sírio SY24, à Al-Jazira. A sua fotografia deu uma nova luz ao drama dos civis que ainda se encontram em Idlib, quando os combates se intensificam de dia para dia.

A morte da bebé junta-se à de outras 33 crianças na província de Idlib entre 24 de Junho e esta quinta-feira, segundo a Save The Children, que sublinha tratar-se de um número “por baixo”. No mesmo período do ano passado, a organização registou a morte de 31 crianças.

A violência contra os civis agravou-se a partir do intensificar da ofensiva síria contra o enclave jihadista, no final de Abril: mais de 400 civis mortos, entre os quais 90 crianças, segundo as Nações Unidas. Por exemplo, 44 escolas já foram bombardeadas e nem quatro centros médicos escaparam aos caças. E mais de 300 mil pessoas já fugiram da província para zonas mais seguras na fronteira com a Turquia.

“A maioria das crianças morreu nas suas casas ou nas escolas, em lugares que deveriam ser considerados seguros para as crianças e que não o são, e nenhuma das partes do conflito está a proteger em absoluto os seus civis”, explicou Joelle Bassoul, porta-voz da Save The Children no Médio Oriente e Europa Oriental, à agência EFE.

Uma realidade que não é menos que um “pesadelo” para a directora da Save The Children, Sonia Khush. “As feridas com que lidamos são horríveis. Está claro que uma vez mais as crianças morreram e foram feridas em ataques indiscriminados”, disse a responsável em comunicado citado pela Lusa, revelando que esta semana morreram 66 pessoas e centenas ficaram feridas.

Um dos bombardeamentos mais mortíferos desta semana teve como alvo um mercado numa zona residencial na cidade de Maarat al-Numan, área densamente povoada na parte sul da província. Pelo menos 36 civis morreram e, pouco depois, noutro ataque, mais 12 perderam a vida na parte norte da província, segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos.

Segundo responsáveis das Nações Unidas, esta situação pode estar a ser intencionalmente criada pela Síria e Rússia para obrigar os civis a fugir da cidade, para, depois, a bombardearem mais intensamente e entrarem com forças terrestres.

“[Os bombardeamentos] têm como alvos bairros e infra-estruturas civis para obrigar os rebeldes a renderem-se. Mas estes não se estão a render. De facto, o que estão a fazer é a dar ainda mais luta e a manter território”, disse a correspondente da Al-Jazira.

Na terça-feira, o Departamento de Estado dos Estados Unidos acusou disso mesmo Moscovo e Damasco: os ataques “estão a ter como alvo deliberado estruturas civis” e não são menos que um “acto de desespero” por a ofensiva não ter conseguido furar as linhas jihadistas.