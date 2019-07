Lançado concurso público para obras no tabuleiro inferior da ponte Luiz I no Porto

A Infra-estruturas de Portugal (IP) lançou nesta sexta-feira o concurso público para as obras de reparação do tabuleiro inferior da ponte Luiz I, sobre o rio Douro, que liga o Porto e Gaia, orçadas em dois milhões de euros.

De acordo com o anúncio do concurso publicado em Diário da República (DR), o prazo para a apresentação das propostas decorre até finais de Agosto (até às 17h00 do 32.º dia contar da data da publicação do anúncio), devendo as obras ficar concluídas no prazo de um ano.

A 9 de Maio, o Governo tinha autorizado a IP a gastar este ano 800 mil euros e 1,2 milhões de euros em 2020 na reparação do tabuleiro inferior da ponte Luiz I.

A portaria, dos gabinetes dos secretários de Estado do Orçamento e das Infra-estruturas, então publicada no DR, autorizava a IP a proceder à repartição de encargos relativos ao contrato da empreitada “Ponte Luiz I sobre o Rio Douro - Reparação do tabuleiro inferior"”.

A IP revelou em Fevereiro que previa lançar no primeiro trimestre do ano o concurso para a obra no tabuleiro inferior daquela travessia, um projecto que prevê a substituição integral da laje do tabuleiro, incluindo passeios.

A isto soma-se a introdução de sistema de travamento longitudinal e o reforço dos banzos superiores das vigas, diagonais e montantes por adição de chapas de aço, acrescentou a IP.

Prevê-se ainda a manutenção dos aparelhos de apoio, substituição das juntas de dilatação, reparação das portas de acesso aos encontros e reabilitação dos serviços afectados.

O projecto recebeu a 30 de Janeiro parecer favorável da Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC).

De acordo com o anúncio do procedimento concursal, “a presente intervenção tem por objecto a reparação das anomalias existentes”.

A ponte Luiz I está classificada como imóvel de interesse público desde 1982 e insere-se no Centro Histórico do Porto, zona classificada como Património Mundial pela UNESCO.

A empreitada é reclamada há vários anos pelas duas autarquias vizinhas.