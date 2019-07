Ryanair lança voos entre Lisboa e Saragoça

O mapa de ligações entre Portugal e Espanha da Ryanair não pára de crescer. Depois de ter confirmado três novas rotas luso-espanholas em Lisboa para a temporada Outono/Inverno – Málaga, Sevilha e Valência –, a companhia aérea acrescentou esta sexta-feira às suas propostas a cidade de Saragoça, a histórica capital de Aragão, no noroeste espanhol.

Em comunicado, a empresa informa que a nova rota Lisboa-Saragoça terá duas frequências semanais a partir de Outubro. O voo já surge nos motores de busca da Ryanair mas, à altura da publicação desta notícia, ainda não era possível verificar preços ou efectuar reservas.

A empresa anuncia ainda que, “para celebrar a nova rota de Lisboa”, tem no ar uma campanha com voos desde 14,99 euros para Setembro e Outubro, disponível até à meia-noite de 29 de Julho. Uma campanha que não difere muito em termos de valores das que estão habitualmente no site da companhia.

Saragoça junta-se a outras novidades para a próxima temporada da Ryanair em Portugal, anunciadas no início do ano em Lisboa. Na altura, a empresa prometeu um “recorde” para o Outono/Inverno, tendo apresentado 15 novas rotas, a que se somariam, alguns meses depois, outras novidades.