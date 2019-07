O próximo luxo sueco: um hotel flutuante com spa

O Arctic Bath Hotel and Spa, que está a ser ultimado em Harads, no rio Lule, em plena Lapónia sueca (afamada como a terra do Pai Natal...) é um singular projecto que se distingue por uma evidente particularidade: surge-nos a flutuar nas águas do rio. Pelo menos no Verão, já que no Inverno irá surgir-nos “preso” nas águas geladas. O hotel, que começa a receber clientes em Fevereiro de 2020, assume a sua inspiração nos tempos em que os troncos de árvores eram enviados a flutuarem pelos rios. Prometendo ter um “impacto ambiental reduzido”, apresenta-se como uma espécie de “monumento”, dizem, que lembra a todos a “importância das florestas para o desenvolvimento do país”.

A experiência do Arctic Bath, projecto da mesma equipa do célebre e marcante Treehotel (um dos mais famosos hotéis com casas nas árvores e que fica nas vizinhanças), quer-se íntima e exclusiva: o hotel só tem 12 cabines (entre quartos duplos ou até cinco pessoas) existindo seis flutuantes e seis em cabanas escondidas na praia. Não faltam os confortos modernos essenciais, sendo que todos os quartos incluem acesso wi-fi, ar condicionado e aquecimento. O hotel flutuante, que apresenta uma estrutura circular e é um projecto dos arquitectos Bertil Harström e Johan Kauppi, tem um spa em localização única, que inclui quatro saunas e banho ao ar livre.

Foto O Arctic Bath Hotel and Spa situa-se na Suécia, no rio Lule DR

Os visitantes podem aproveitar ainda para realizar uma panóplia de actividades: caminhadas pela natureza, passeios a cavalo, esqui, passeios de bicicleta na neve, entre outros. São oferecidas igualmente deslocações para outros destinos, tanto de carro como de helicóptero, dependendo do tempo e da estação do ano.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Há também um foco na nutrição, no exercício, na “paz de espírito” e no cuidado do corpo. Uma abordagem que se reflecte através de menus, lanches e smoothies com “ingredientes caseiros”. O exercício é encorajado através de uma variedade de actividades, num ambiente de abstracção. Os hóspedes podem ainda experimentar sessões de ioga e meditação. Com um foco ecológico, o hotel controlará ao máximo a produção de "poluição luminosa”, apostando em materiais orgânicos.

Sob o mote de um luxo minimalista, o Artic Bath também deverá ter preços de luxo, com uma noite para dois (estadia, meia-pensão, spa) a custar desde cerca de mil euros. As reservas já estão abertas no site.