Apreensão de notas falsas de 500 euros triplica no semestre

Apesar de residuais face ao número de notas em circulação, no primeiro semestre do corrente ano foram apreendidas 7427 notas falsas, mais cerca de 10% face às 6757 detectadas em igual período de 2018. Em valor, devido a crescimento das notas de 100, 200 e 500 euros, verificou-se uma quase duplicação, passando de 340 mil euros para 573 mil euros.

Os dados divulgados esta sexta-feira pelo Banco de Portugal mostram que o maior número de notas falsas retidas continua a verificar-se nas notas de 20 e 50 euros, mas em valor, disparam as notas de 200 e 500 euros.

Assim, nos primeiros seis meses, foram apreendidas 2486 notas de 20 euros (no montante total 49.720 euros) e 3436 de 50 euros (171.800 euros). No período homólogo tinham sido apreendidas 2462 e 3779 notas daqueles valores, respectivamente.

A crescer significativamente esteve o número de notas contrafeitas de 100 euros, que subiram, em termos homólogos, de 225 para 524. O montante de dinheiro apreendido ascendeu a 52.400 euros.

Subida expressiva ainda nas notas de 200 euros, que dispararam de 21 para 291 (no montante de 58.200 euros), e nas de 500, que totalizam 249 (239.500 euros), mais que triplicando face às 75 notas apreendidas deste valor no período homólogo. O Banco Central Europeu suspendeu a emissão de notas de 500 euros, e há mesmo a retenção dessas notas quando chegam aos bancos, mas as notas existentes continuam a poder circular.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Em comunicado, o Banco de Portugal (BdP) lembra que a identificação de notas contrafeitas pode ser através do toque, observação e inclinação da nota para conferir os seus elementos de segurança (metodologia “Tocar-Observar-Inclinar”), sem utilizar qualquer instrumento de verificação. E que é importante saber reconhecer a autenticidade das notas no momento em que são recebidas, dado que não é possível trocar uma nota contrafeita por uma nota genuína.

O BdP e o Banco Central Europeu disponibilizam informação sobre as características e os elementos de segurança das notas de euro e sobre as técnicas que permitem verificá-los. O Banco de Portugal, através da sua rede regional, também presta formação sobre o conhecimento das notas de euro para diferentes públicos.

O regulador refere ainda que a 28 de Maio de 2019, entraram em circulação as novas notas de 100 e 200 euros, que completaram a segunda série de notas de euro, a série Europa. As notas da série Europa contêm novos elementos de segurança, um holograma-satélite e um número esmeralda melhorado que, em conjunto, tornam as notas de euro ainda mais seguras.