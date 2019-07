Neve neutraliza etapa e Bernal é o novo líder do Tour

Ao 15.º dia de amarelo, Julian Alaphilippe (QuickStep) rendeu-se à evidência e entregou, esta sexta-feira, a camisola de líder da Volta a França ao jovem colombiano Egan Bernal (INEOS), primeiro no Col de Iseran, o ponto mais alto do Tour, acima dos 2770 metros, numa etapa (19.ª), entre Saint-Jeen-de-Maurienne e Tignes que acabou por ser interrompida a 27 quilómetros do final, decisão assumida pela organização na sequência das condições climatéricas que levaram ao corte da estrada.

O tempo da passagem no Iseran acabou por determinar a alteração na classificação geral, interrompendo a descida vertiginosa dos ciclistas, em especial de Alaphilippe, que seguia sozinho em busca do grupo de Geraint Thomas (INEOS), que seguia atrás do, então, líder virtual Egan Bernal, a quem foi atribuída a vitória na etapa.

No Iseran, a cerca de 36 quilómetros da meta em Tignes, Bernal ganhou 1m01s ao companheiro de equipa e vencedor da edição do ano passado, Geraint Thomas, e 2m03s a Alaphilippe, passando a liderar a classificação geral com 33 segundos de vantagem para o francês da QuickStep.

⏱️ @alafpolak1 passes the summit alone, 2 minutes after @Eganbernal and 1 minute after the @GeraintThomas86/@s_kruijswijk group.

⏱️ Julian Alaphilippe passe seule le sommet, deux minutes après Bernal et une minute après le groupe Thomas-Kruijswijk.#TDF2019 pic.twitter.com/bJoH8Rg8n6 — Tour de France™ (@LeTour) July 26, 2019