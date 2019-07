A cestaria chegou às mãos de uma geração que pensa mais verde

Para Ilídio Serôdio, que já participou em três guerras como militar, é talvez excessivo descrever o trabalho que tem dedicado à sobrevivência da cestaria feita com junça como a sua última batalha. Mesmo sem nostalgias, podemos chamar-lhe “o último ceireiro”, porque é exactamente isso que ele é em termos técnicos: o único mestre artesão habilitado a certificar produtos feitos com a junça de Beselga, uma aldeia situada na base da Serra do Sirigo, a 65 quilómetros de Viseu, no concelho de Penedono.

