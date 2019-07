Do Castelo de Sines vê-se o fascinante jazz de Londres

Custa a acreditar. Mas, diante da cacimba que vai caindo ao longo da noite de quarta-feira no Castelo de Sines, a saxofonista londrina Nubya Garcia ri-se, agradece ao público a perseverança e confessa que nunca tinha tocado num cenário com chuva. O jazz, claro, é música mais talhada para salas fechadas, mas as paredes acabam sempre por ser derrubadas assim que a popularidade de um músico exige espaços mais amplos. E é esse o caso de Nubya Garcia, saxofonista que está no epicentro da nova cena jazzística londrina e cuja agenda actual anda tão carregada que nem chega a contar 24 horas na cidade alentejana (e já é a sua terceira passagem por Portugal este ano: esteve em Junho no Nos Primavera Sound e no início deste mês no Julho é de Jazz, em Braga). Foi tempo suficiente, ainda assim, para deitar mais achas para o enorme entusiasmo que rodeia o fenómeno em que se transformou.

Continuar a ler