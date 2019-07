Um asteróide do tamanho da Grande Pirâmide de Gizé passou pela Terra, mas (quase) ninguém notou

Um asteróide de grandes dimensões, apelidado pela NASA de Asteroid 2010 PK9, passou na tarde desta sexta-feira relativamente “perto” da Terra. De acordo com a agência espacial, que já tinha previsto a passagem da formação rochosa pela órbita terrestre há vários anos, a aproximação máxima do asteróide aconteceu por volta das 15h00 (hora local), altura em que terá alcançado a velocidade de 16 mil metros por segundo (cerca de 59 mil quilómetros por hora). Esteve a pouco mais de 3 milhões de quilómetros da Terra e a sua passagem foi invisível a olho nu.

Com base num total de 76 observações, entre 5 de Agosto de 2010 e 1 de Setembro de 2014, a NASA calculou o tamanho, a velocidade e a trajectória do asteróide. As observações da NASA sugerem que o tamanho a formação rochosa se situa entre os 120 e os 260 metros de diâmetro.

Para ter uma ideia, estas medidas significam que o asteróide podia superar em altura a ponte icónica de São Francisco, a Golden Gate, e a sua altura pode ser também comparada à altura da Torre Eiffel, em Paris: ainda que não chegue aos seus 300 metros de altura, não lhe falta muito. O asteróide tem também quase o dobro da altura da Grande Pirâmide de Gizé, no Egipto.

Felizmente, tranquiliza a NASA, é muito raro que asteróides destas dimensões atinjam o nosso planeta. “Apenas uma vez a cada poucos milhões de anos existe um objecto grande o suficiente para ameaçar a civilização terrestre”, explica a NASA.

De acordo com os cálculos da NASA, o asteróide aproximou-se da Terra a uma distância de cerca de 0,02107 unidades astronómicas (ua), o que significa que o Asteroid PK9 passou como previsto a mais de 3 milhões de quilómetros da superfície terrestre.

De acordo com a página da agência espacial norte-americana, no caso de um asteróide em aproximação ser detectado precocemente, “é possível desviar o seu percurso com recurso à gravidade de uma nave espacial”. Em vez de enviar um objecto para colidir com a formação rochosa, a NASA afirma que é possível que um dispositivo voar perto do asteróide durante um longo período de tempo (anos ou mesmo década décadas) e lentamente desviá-lo do percurso que o levaria à colisão com a Terra.

A NASA já lançou vários projectos para “entender melhor a natureza dos asteróides e como estes podem ser desviados de uma trajectória de impacto com a Terra”. Além disto, a agência está a trabalhar no desenvolvimento de tecnologia que pode vir a permitir missões a estes objectos – tanto apenas com robôs, como com astronautas. Um potencial objectivo destas missões será a exploração de minerais.