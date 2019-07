Estado comparticipa primeiro medicamento à base de cannabis

O Infarmed aprovou a comparticipação do primeiro medicamento à base de cannabis em Portugal. O Estado vai suportar 37% do preço por embalagem. O Sativex está aprovado para o alivio da espasticidade (aumento involuntário da contracção muscular) moderada a grave associada à esclerose múltipla. A empresa responsável pela comercialização na Europa estima que o medicamento esteja no mercado português em Setembro.

