Juíza Clara Sottomayor renuncia a cargo no Tribunal Constitucional

A juíza conselheira Maria Clara Sottomayor apresentou nesta quinta-feira renúncia às funções de juíza no Tribunal Constitucional (TC).

O anúncio foi publicado no site do TC, indicando que o pedido foi apresentado neste mesmo dia 25 de Julho. Ainda não são conhecidas as razões da renúncia, muito embora possam estar relacionadas com desentendimentos com alguns colegas. Terá sido por causa disso que mudou de secção neste tribunal mais de uma vez.

Assumidamente feminista, a magistrada chegou ao Tribunal Constitucional em 2016, indicada pelo Bloco de Esquerda, que entendia que fazia falta no Tribunal Constitucional alguém com um conhecimento específico nesta área dos direitos, liberdades e garantias.

Na publicação mais recente que fez no Facebook partilha um artigo que avança a possibilidade de a violência contra mulheres e raparigas ser equiparada ao terrorismo. Antes disso tinha publicado na mesma rede social um artigo ilustrado pela imagem de uma mulher amordaçada, sobre Jeffrey Epstein, um multimilionário acusado de tráfico sexual de menores, e deixa uma frase: “Só haverá justiça quando ter ‘poder’ não for sinónimo de ter ‘razão’ e quando o poder, incluindo o poder de ser ouvida e valorada, estiver igualmente distribuído”.

Durante 23 anos, foi professora da Escola de Direito da Universidade Católica, no Porto, destacando-se na área de família. Foi juíza social do Tribunal de Família e Menores do Porto. Em 2012 tornou-se a mais jovem juíza a chegar ao Supremo Tribunal de Justiça, preenchendo uma vaga como jurista de mérito.

Deu muitas vezes publicamente a cara por causas como a criminalização da violência doméstica, o combate à pedofilia, a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo e o combate à violência sexual. No ano passado, votou vencida contra o chumbo das normas de gestação de substituição pelo Tribunal Constitucional.