Santos Silva visita Guiné-Bissau para retomar cooperação

O ministro dos Negócios Estrangeiros português inicia esta quinta-feira uma deslocação à Guiné-Bissau com encontros com o Presidente da República e o primeiro-ministro na agenda com o objectivo de retomar “o nível máximo” de cooperação com o país.

O chefe da diplomacia portuguesa, que chega esta noite a Bissau, inicia a sua agenda na sexta-feira com um encontro com a sua homóloga guineense, Suzi Barbosa, no palácio do Governo, o mesmo local onde terá um encontro de trabalho, horas depois, com o ministro da Economia e Finanças, Geraldo Martins.

A seguir desloca-se à sede da Uniogbis (gabinete integrado das Nações Unidas para a consolidação da paz na Guiné-Bissau) para se reunir com os representantes da comunidade internacional, os elementos do chamado P5 (ONU, União Africana, CEDEAO e CPLP). O governante português tem ainda no mesmo dia previstas visitas de cortesia ao primeiro-ministro guineense, Aristides Gomes, e ao chefe de Estado, José Mário Vaz.

Também na sexta-feira preside à inauguração da biblioteca da Universidade Amílcar Cabral, a única universidade pública do país, cujo acervo bibliográfico e equipamentos informáticos foram oferecidos por Portugal.

No sábado, Augusto Santos Silva inaugura um projecto cultural no museu etnográfico e entrega à ministra da Justiça, Ruth Monteiro, duas viaturas para a Polícia Judiciaria.

Ainda no sábado, participa na assinatura do “Compacto Lusófono” entre a chefe da diplomacia guineense, Suzy Barbosa, e a secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação portuguesa, Teresa Ribeiro. À tarde, Santos Silva recebe, nas instalações do Centro Cultural Português, em Bissau, a comunidade lusa residente na Guiné-Bissau.

Augusto Santos Silva é o primeiro governante estrangeiro a visitar a Guiné-Bissau após a tomada de posse do novo Governo saído das eleições legislativas realizadas no passado mês de Março.