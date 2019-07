Rio sobre Centeno no FMI: “No que eu puder fazer, tem o meu apoio”

“Se Mário Centeno tiver reais possibilidades” de chegar a director-geral do FMI, o líder do PSD, Rui Rio, dá-lhe todo o seu apoio. “Salvo situações absolutamente extraordinárias, a regra é eu que eu apoio qualquer português que tenha condições para ocupar um cargo internacional de relevo e aqui encaixa perfeitamente nisso”, afirmou Rio, em entrevista à Rádio Observador. “Com certeza terá o meu apoio, que vale o que vale. No que eu puder fazer, tem o meu apoio”, explicou.

Se houve apoio a Centeno, houve também ataques. Um foi dirigido à maçonaria. Rio reconheceu que “algumas pessoas da maçonaria” o “tomaram por adversário”. “Não gosto de sociedades secretas. Causam-me sempre alguma aflição. Numa ditadura, ainda aceito que haja necessidade de trabalhar na clandestinidade”, explicou, acrescentando que a maçonaria é usada para os maçons se “defenderem uns aos outros e fazer negócios”.

Durante a entrevista, Rio justificou a inversão de posição do PSD nas 35h na função pública (começou por ser contra). “Estar a desfazer é uma confusão de todo o tamanho. (...) Vamos tentar equilibrar a qualidade dos serviços públicos para não andar permanentemente em mudança, vem um e muda, vem outro e muda”, disse.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Sobre uma eventual redução de funcionários públicos, o presidente do PSD defende que é necessário “redimensionar e re-arrumar” os funcionários, considerando, por exemplo, que “infelizmente há professores a mais”.

Sobre os recentes incêndios e a polémica que envolveu o Governo e um autarca do PSD, o de Mação, deixou críticas ao Executivo. “Não vi com bons olhos o Governo a sacudir a água do capote”, disse, vincando que António Costa não se “coibiu de criticar os autarcas com as matas e florestas ainda a arder”.