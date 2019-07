Miguel Pinto Luz fora da lista de candidatos a deputados do PSD por Lisboa

A direcção do PSD recusou nesta quinta-feira a primeira indicação da distrital de Lisboa para incluir o vice-presidente da Câmara de Cascais, Miguel Pinto Luz, como candidato a deputado pelo círculo da capital, disseram à Lusa fontes desta estrutura.

Em várias reuniões com a Comissão Política Nacional (CPN), a distrital e o seu líder, o deputado e antigo vice-presidente do PSD Pedro Pinto, reafirmaram que Miguel Pinto Luz “era o primeiro nome” indicado pelo PSD-Lisboa.

No entanto, numa reunião ao final do dia, a direcção referiu que, por indicação do presidente do partido, Rui Rio, o ex-líder da distrital de Lisboa Miguel Pinto Luz “não seria uma prioridade”, com a distrital a considerar que a sua escolha não estava a ser respeitada. “Desta forma, Miguel Pinto Luz está fora das listas, tendo sido vetado”, consideraram as mesmas fontes do PSD-Lisboa.

A Lusa tentou contactar o secretário-geral do PSD, José Silvano, até agora sem sucesso.

Miguel Pinto Luz ponderou a possibilidade de ser candidato à liderança do partido contra Rui Rio, quando Passos Coelho anunciou a não recandidatura em 2017, mas acabou por não avançar.