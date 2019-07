O que queremos no Verão? Ar livre e cinema grátis, pela mão de cineclubes

Cineclube de Torres Novas

Prestes a completar 60 anos de existência, o Cineclube de Torres Novas foi criado com o propósito de “abrir as portas para a cultura” e de promover “encontros e debates entre jovens”. Organizando sessões de cinema ao ar livre há já vários anos na altura do Verão, o cineclube quis, este ano, “dirigir-se às crianças”, conta ao P3 Nuno Guedelha, presidente da direcção. Com efeito, a programação é dedicada aos mais novos, “promovendo-se o gosto pelo cinema fora de uma sala”. O Jardim das Rosas, em Torres Vedras, é, portanto, palco de filmes como Ozzy, de Alberto Rodríguez, a 10 de Agosto; e Abelha Maia: Os Jogos do Mel, de Noel Cleary, Sergio Delfino e Alexs Stadermann, no dia 17. A entrada é gratuita. A primeira sessão, realizada a 20 de Julho, reuniu mais de 300 pessoas.

Abelha Maia: Os Jogos do Mel Abelha Maia: Os Jogos do Mel

Ciclo de Cinema Ambiental na Póvoa de Varzim

A Verdim, uma associação da Póvoa de Varzim criada por um grupo de amigos preocupados com o ambiente, está a organizar, em parceria com o Cineclube Octopus, o Verdoc, um ciclo de cinema ambiental de filmes documentais exibidos ao ar livre. No dia 30 de Julho, é exibido o filme Amanhã, de Cyril Dion e Mélanie Laurent, na Biblioteca de Jardim Casa Manuel Lopes; e no dia 3 de Agosto é a vez de The True Cost, de Andrew Morgan, na Fortaleza da Póvoa de Varzim. Após esta última sessão há uma conversa sobre o documentário com Helena Silva, do movimento Fashion Revolution, e Antónia Gomes, do projecto Branco Chá. De entrada gratuita, e com início às 21h30, as sessões têm como finalidade “despertar consciências na comunidade”, como explica Francisca Ferreira, umas das responsáveis da Verdim.

Amanhã Amanhã

Cineclube de Joane, em Vila Nova de Famalicão

Em actividade desde Setembro de 1998, o Cineclube de Joane tem sessões semanais. A comemorar os 20 anos do Cinema Paraíso — nome do projecto que abrange as sessões de cinema ao ar livre — o cineclube “tem como grande ambição ser um projecto itinerante”. Em Famalicão, e segundo Vítor Ribeiro, programador e coordenador do cineclube, têm sido mais de mil as pessoas que costumam aparecer nestas sessões especiais. Este ano, a programação traduz-se num “cinema popular”, isto é, “um cinema capaz de comunicar com um público vasto”. De entrada gratuita, as sessões decorrem a partir das 22h, no Parque da Devesa: Uma Aventura do Outro Mundo, de Christoph Lauenstein, Wolfgang Lauenstein e Sean McCormack, tem data marcada para 7 de Agosto; O Carteiro de Pablo Neruda, de Michael Radford, é exibido no dia 14; e Ou Nadas ou Afundas, de Gilles Lellouche, pode ser visualizado no dia 21.

Uma Aventura do Outro Mundo Uma Aventura do Outro Mundo

Cineclube de Tomar

O Cineclube de Tomar, uma associação sem fins lucrativos, surgiu em 2009 com o intuito de difundir a arte cinematográfica no concelho. A organização alicerça as suas actividades em sessões semanais de cinema, por norma às terças-feiras, às 19h, no Cineteatro Paraíso. Além disso, tem duas sessões de cinema infantil no terceiro sábado do mês. Tal como nos anos anteriores, serão realizadas sessões de cinema ao ar livre nas piscinas Vasco Jacob, às quartas-feiras à noite, a partir das 21h30. O ciclo inclui, por exemplo, a 2 de Agosto, o filme O Homem que Matou Liberty Valance, de John Ford. No dia 7 é tempo de Reviver o Passado em Montauk, um drama de Volker Schlöndorff. O Rei dos Gazeteiros, de John Hughes, encerra o ciclo, no dia 29. Enquanto, para crianças e sócios, a entrada custa um euro, os adultos pagam dois euros. A última sessão é de entrada livre.

Reviver O Passado Em Montauk Reviver O Passado Em Montauk

Fila K Cineclube, em Coimbra

O Fila K Cineclube é uma associação sem fins lucrativos, que surgiu em Maio de 2002 através de um grupo de amigos que decidiu conceber “uma programação alternativa dentro dos cinemas comerciais que existiam”. Gonçalo Barros, programador do cineclube, diz ao P3 que, este ano, “enquanto o mês de Julho é dedicado à comédia, o mês de Agosto apresenta clássicos do cinema”, nomeadamente A Janela Indiscreta, de Alfred Hitchcock, no dia 20, e Piquenique, de Joshua Logan, no dia 27. De entrada gratuita para os sócios e com a entrada simbólica de um euro para a restante população, as sessões decorrem nos jardins do Mosteiro de Santa Clara-a-Velha, a partir das 21h40. Para o responsável, a grande finalidade da realização destas sessões é “incluir a comunidade local na programação dos filmes e na criação de dinâmicas culturais”.

Janela Indiscreta Janela Indiscreta

Cineclube de Viseu

O Cineclube de Viseu surgiu em 1955, “pela necessidade de se ver filmes”. “Na altura”, esclarece ao P3 Rodrigo Francisco, da direcção, “os cineclubes eram das formas mais importantes para se aceder a objectos culturais que estavam proibidos”. Hoje em dia, considera, os cineclubes sabem adaptar-se e “ter papéis diferentes”, que “vão para além da exibição de filmes”. Exemplo disso são as sessões de cinema ao ar livre, em que por cá se apresenta “um cinema alternativo”, tendo como objectivo “atrair plateias de centenas de pessoas”. De entrada gratuita, todas as sessões têm início às 21h30 e “são dirigidas a um público muito abrangente”. O Carteiro de Pablo Neruda, de Michael Radford, será exibido já no dia 27 de Julho, no Largo do Rossio de Santa Comba Dão. Já o filme de animação Ernest & Celestine, de Benjamin Renner, Vincent Patar e Stéphane Aubier, terá lugar em Carregal do Sal, no Parque de Alzira Cláudio, no dia 1 de Agosto. Em Vila Nova de Paiva, a 8 de Agosto, no Jardim do Auditório Municipal Carlos Paredes, será exibido o filme As Férias do Sr. Hulot, de Jacques Tati.

O Carteiro O Carteiro

Cineclube de Tavira

Para além das sessões regulares de cinema e de outras actividades paralelas, como a Oficina Internacional de Argumento e Cinema ou o Festival Internacional de Cinema e Literatura de Olhão, o Cineclube de Tavira, fundado em Abril de 1999, reserva, para o mês de Agosto, uma mostra de filmes ao ar livre. Com uma programação diversificada, e depois de já ter exibido alguns filmes em Julho, o ciclo de cinema regressa a 1 de Agosto, com o filme Burning, de Lee Chang-Dong, e encerra no dia 11 com a película A Portuguesa, obra que será apresentada pela própria realizadora, Rita Azevedo Gomes, e que é uma adaptação dos três contos que Robert Musil escreveu no livro Três Mulheres, em 1924. As sessões ao ar livre têm início às 21h30 e necessitam de inscrição prévia, que pode ser feita na página oficial do cineclube.

A Portuguesa A Portuguesa

Outras sessões de cinema ao ar livre promovidas por cineclubes: Envia-nos a tua sugestão para [email protected] e nós acrescentamos à lista.

Cineclube de Faro

O Cineclube de Faro apresenta-se como uma instituição de utilidade pública, que nasceu em 2003. A organização sem fins lucrativos tem 300 sócios e apresenta uma variedade de actividades: sessões de cinema regulares às terças-feiras, animação aos domingos para todos, ciclos especiais extensos comemorativos ou de homenagem e ciclos temáticos de debate com convidados. Para além disso, inclui mostras de cinema ao ar livre no Verão, abertas ao público em geral, a partir das 22h, nos claustros do Museu Municipal de Faro. No mês de Agosto destacam-se as exibições dos filmes Lady Bird, de Greta Gerwig, no dia 12, e Green Book – Um Guia para a Vida, de Peter Farrely, no dia 18.

Green Book – Um guia para a vida Green Book – Um guia para a vida

Cineclube da Maia

Criado em Outubro de 2009, o Cineclube da Maia procurava, inicialmente, “dirigir as sessões de cinema a um público que não tem hábitos cinematográficos, a um público mais local”, como explica ao P3 André Prata, um dos responsáveis do cineclube. O Verão é dedicado às sessões de cinema ao ar livre, que são de entrada gratuita e que se realizam a partir das 22h. Decorrem no último fim-de-semana de Julho e no primeiro de Agosto e iniciam-se já no dia 26 de Julho, com a exibição do filme A Queda do Império Americano, de Denys Arcand. Que Horas Ela Volta?, de Anna Muylaert, é o filme que encerra o ciclo de cinema, no dia 3 de Agosto. Pelo meio há tempo para ver O Grande Ditador, de Charles Chaplin, no dia 27 de Julho.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O Grande Ditador O Grande Ditador

Cineclube da Bairrada, em Anadia, Aveiro

Mais populares A carregar...

Nasceu há oito meses, mas é o primeiro cineclube a desenvolver sessões de cinema ao ar livre em várias localidades da região. Para Artur Castro, da organização, “um dos objectivos da criação do Cineclube da Bairrada foi tentar diversificar a oferta cinematográfica”. De entrada gratuita e “aproveitando o Verão”, serão apresentadas três curtas-metragens já no dia 26 de Julho, visando a divulgação do cinema e da cultura na região da Bairrada. A Instalação do Medo, de Ricardo Leite, Bílis Negra, de Nuno Sá Pessoa, e Ao Telefone com Deus, de Vera Casaca, são as três curtas de jovens autores portugueses que serão exibidas na Rodoviária, em Anadia.