“O que não arder agora arde mais tarde”

Gostava de perguntar ao senhor Amílcar Correia se um incendiário lhe pegasse fogo à casa e esta ardesse completamente aceitaria a explicação de que era inevitável que isso acontecesse, uma vez que havia matéria combustível no seu interior. De futuro, se os incendiários optarem por incendiar casas em vez de florestas, os governantes devem aconselhar os cidadãos a não guardarem objectos inflamáveis no interior das suas casas.

Deste modo deixará de haver incêndios, já que as paredes de tijolos ou pedra não ardem. Certo? É que pelo que entendi do seu editorial do dia 23, os incêndios são inevitáveis uma vez que hoje em dia já não se vive da floresta como antigamente. Portanto se existe muito material inflamável que não é utilizado como era dantes os incendiários estão desculpados – palmadinhas nas costas e que vão em paz, que incendeiem à vontade pois a culpa não é deles. Senhor Amílcar Correia, o que todos sabemos e os altos responsáveis não querem admitir é que os incêndios são uma fonte de negócios e muita gente aproveita com eles e estou mesmo em crer que com o aval daqueles que nos deviam proteger.

Filipa de Campos, Belas

Putin 2-Ocidente 0

Há 10 anos, ninguém com um pouco de bom senso, imaginaria que um político como Donald Trump seria eleito presidente dos EUA ou que Boris Johnson viesse a ser o tory escolhido para substituir Theresa May no cargo de primeiro-ministro do Reino Unido, tendo como principal objectivo no curto prazo a saída da União Europeia, com ou sem acordo de Bruxelas.

É de facto difícil de imaginar duas tão boçais criaturas à frente da mais antiga democracia europeia e da maior potência económica do planeta. A influência dos EUA na NATO e do Reino Unido na economia europeia são factores que nos deverão fazer pensar no futuro dos regimes democráticos e liberais que vigoram no Ocidente. Quem se está a rir e a esfregar as mãos de contente com o sucesso destas duas figuras de ópera bufa, é Vladimir Putin.

O Ocidente, e concretamente os regimes democráticos aqui predominantes, estão claramente mais fracos quando dois dos seus principais pilares estão entregues estas duas personagens “apalhaçadas”. Percebe-se agora o apoio dado pelo novo czar a Marine le Pen nas últimas eleições francesas e como foi importante a vitória de Emmanuel Macron.

Helder Pancadas, Sobreda

​Marcelo vs Trump

A diplomacia, é, por vezes, difícil de compreender pelo simples cidadão. O Presidente da República Portuguesa convidou o demoníaco Donald Trump, presidente dos EUA, eleito democraticamente, a visitar Portugal. Como cidadão português, com impostos em dia, cadastro limpo, tenho o direito de repudiar tal convite feito a um indivíduo despido de sentimentos, que tem tomado atitudes prepotentes e bélicas, tratando o ser humano, incluindo os seus compatriotas, como coisas desprezíveis. Por tais práticas se vê a força do poder e do dinheiro.

Carlos Leal, Lisboa

