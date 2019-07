Temperaturas mais altas de sempre registadas na Alemanha, Bélgica, Holanda e Paris

A vaga de calor na Europa está a fazer com que vários países batam os seus recordes de temperatura máxima: a Alemanha chegou na tarde desta quinta-feira aos 41,5 graus Celsius em Geilenkirchen; a Bélgica atingiu os 40,2 graus; a Holanda chegou aos 41,7; e a cidade de Paris aos 41ºC – tudo temperaturas que nunca tinham sido observadas desde que existem registos meteorológicos em cada um destes locais.

Pouco depois de anunciar o recorde de temperatura, o serviço meteorológico holandês KMNI disse que estava a “investigar” o recorde para ter a certeza de que os valores estão correctos – porque os valores registados tinham “subido com uma rapidez inacreditável” em poucos minutos. Tanto a Holanda como a Bélgica e a Holanda tinham já batido os seus recordes de temperatura na quarta-feira.

Esta é a segunda vaga de calor na Europa em menos de um mês. Numa nota do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) é explicado que esta subida de temperatura na Europa é explicada pelo “transporte de ar muito quente do Norte de África”, que acontece “por causa da persistência de uma região de altas pressões sobre o Mediterrâneo Ocidental e França”.

Também no Reino Unido as previsões meteorológicas apontam para que se registe nesta quinta-feira o dia mais quente de sempre, com temperaturas que podem chegar aos 39ºC. A temperatura mais alta alguma vez registada no país até hoje é de 38,5ºC. “As alterações climáticas aumentaram a probabilidade e a gravidade destes episódios de onda de calor pela Europa”, alertou o serviço meteorológico do Reino Unido – dizendo que a temperatura mais alta de sempre registada num mês de Julho foi já atingida nesta quinta-feira, em Londres: 36,9ºC​.

A cidade de Paris, capital francesa, atingiu nesta quinta-feira a temperatura mais alta desde que existem registos (1873), revelou o serviço de meteorologia do país, Meteo France: os termómetros chegaram aos 41 graus Celsius ao início da tarde, algo “nunca antes visto”. O recorde de temperatura anterior era de 40,4 graus Celsius e tinha sido registado em Julho de 1947. Em Junho deste ano, França registou pela primeira vez uma temperatura superior a 45 graus Celsius: o recorde de temperatura nacional foi batido durante a onda de calor de 28 de Junho, em Villevieille, onde os termómetros chegaram aos 45,1ºC.