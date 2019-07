Presidente da Tunísia morre aos 92 anos

O Presidente tunisino, Beji Caid Essebsi, morreu esta quinta-feira num hospital militar em Tunes, capital da Tunísia. O presidente do Parlamento, Mohamed Ennaceur​, deverá agora assumir o cargo de chefe de Estado interino por um período entre 45 a 90 dias, segundo a Constituição da Tunísia.

O chefe de Estado de 92 anos e até agora o segundo mais velho no Mundo – só Elisabete II lhe ficava à frente por mais um ano – desempenhou um papel fundamental na deposição do ditador tunisino Zine El Abidine Ben Ali em 2011, dando inicio ao que se veio a chamar Primavera Árabe.

Essebsi foi por duas vezes internado de emergência em apenas um mês, por causa de uma “grave crise de saúde”, sem mais pormenores a serem adiantados. Desde 1 de Julho, data do seu primeiro internamento, que foi apenas visto publicamente duas vezes.

A Tunísia terá eleições legislativas a 6 de Outubro, seguidas de eleições presidenciais um mês e meio depois, a 17 de Novembro. Será a terceira vez que os tunisinos elegem um Parlamento e a segunda de um Presidente, marcando o passo para a consolidação do regime democrático.

Porém, a morte do chefe de Estado pode dar origem a uma crise política de sucessão. A Tunísia ainda carece de um tribunal constitucional por as lideranças partidárias não concordarem sobre quem deve integrar o colectivo de juízes.

A Constituição do país estipula que o sucessor temporário de Essebsi deve ser o presidente do Parlamento, Mohamed Ennaceur, o que permite às lideranças apoiarem-no sem perderem a face nas lutas inter-partidárias.

“Todas as pessoas estão preocupadas com o lugar vazio. Por isso acredito que vão tentar evitar um cenário de crise ao chegarem a um consenso, independentemente da existência ou não do tribunal constitucional”, disse o analista político tunisino Mohamed Dia Hammami ao Middle East Eye.

A Tunísia é um dos poucos casos de sucesso de transição de regime ditatorial para um democrático no seguimento da Primavera Árabe.

Uma velha mão na política tunisina

Nascido a 29 de Novembro de 1926 e com formação em Direito, Essebsi era há muito conhecido nos corredores do poder em Tunes, bem antes de Ben Ali se sentar no trono. Foi assessor do pai da independência tunisina do colonialismo francês, Habib Bourguiba, e desempenhou uma série de cargos sob a sua orientação entre 1957 e 1971, entre os quais director da Polícia Nacional, de Ministro do Interior e da Defesa e até de embaixador na capital francesa.

Mais tarde, com a chegada de Ben Ali ao poder por via de um golpe de Estado em 1987, Essebsi trocou de lealdade política e continuou a desempenhar cargos políticos sob o novo poder em Tunes. Foi embaixador na Alemanha e, entre 1990 e 1991, presidente do Parlamento tunisino.

Com a imolação de um vendedor ambulante, Mohamed Bouazizi, em protesto contra o regime de Ben Ali, milhares de tunisinos tomaram as ruas e depuseram, pela pressão popular, o ditador que há décadas governava o país, obrigando-o em dez dias a fugir para a Arábia Saudita.

O país arriscava-se a cair no caos e violência e Essebsi desempenhou um papel fundamental ao ser nomeado pelo então Presidente interino, Fouad Mebazaa, primeiro-ministro interino até se realizarem eleições para a assembleia constituinte. Negociou com os partidos existentes uma transição pacífica para a democracia e conseguiu-o, mas os seus críticos acusam-no de, aos poucos, ter consolidado o poder em torno da sua figura.

Em 2011, os tunisinos foram a votos e o partido islâmico Ennahda ganhou-as com mais de 50%. Coligou-se com outros dois partidos – o secular Congresso para a República e o Ettakatol – e uma nova Constituição foi redigida. Três anos depois, nas legislativas de 2014, o partido fundado por Essebsi, o secular Nidaa Tounes (Apelo de Tunes, em português), venceu ao conquistar 85 dos 217 assentos parlamentares.

Concorreu às primeiras eleições presidenciais democráticas, em 2014, e ganhou-as com 55.68% dos votos – tinha então 88 anos. Desempenhou o cargo nos anos que se seguiram e, em 2018, anunciou que não se iria candidatar a um segundo mandato para dar lugar a alguém mais jovem.

Mas os seus críticos acusam-no de, à distância, ter controlado o Governo tunisino com a ajuda do seu filho, Hafedh Caid Essebsi, presidente do Nidaa Tounes, concentrando o poder na sua figura. Uma prática que compararam à que Ben Ali levou a cabo durante décadas.