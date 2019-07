Grupo armado rouba 750 quilos de ouro no Aeroporto de Guarulhos em São Paulo

Um grupo de oito homens fortemente armados invadiu esta quinta-feira o terminal de cargas do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, no Brasil, e roubou cerca de 750 quilos de ouro, quantidade avaliada em cerca de 113 milhões de reais, quase 27 milhões de euros.

Segundo o portal de notícias G1 (da rede Globo), tudo aconteceu por voltas das 14h30 (hora local), altura em que os homens invadiram a plataforma de cargas do aeroporto com duas viaturas clonadas da Polícia Federal que não possuíam matrículas. Já no terminal, os assaltantes, vestidos com as fardas, distintivos e pistolas da polícia, roubaram um carro-forte (veículo especial para transporte de valores) da Brink's, empresa americana de segurança e protecção, recheado de ouro: 750 quilos.

De acordo com a polícia local, um dos carros utilizados pelos homens terá ficado na zona de acesso ao terminal e só o outro é que terá entrado efectivamente naquele espaço. Para ter acesso ao terminal, zona fortemente vigiada, o grupo terá feito refém alguns membros da família de um dos supervisores da plataforma de cargas na noite anterior ao assalto, daí terem conseguido informações privilegiadas e “autorização" para entrar.

As viaturas usadas no assalto foram depois abandonadas num jardim já na zona leste São Paulo e o grupo passou a movimentar-se num autocarro e numa ambulância, ambos veículos roubados, ainda com o supervisor da plataforma de cargas como refém e com o ouro roubado a bordo. Os meios aéreos policiais não têm autorização para sobrevoarem qualquer aeroporto, facto que dificultou, numa fase inicial, as buscas pelos assaltantes.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Ainda segundo o portal brasileiro, o ouro tinha como destino a cidade de Zurique, na Suíça, e Nova Iorque, nos Estados Unidos da América. O Departamento de Investigações Criminais (Deic) deverá assumir o caso daqui para a frente e a Brink's afirmou também já estar a colaborar com as autoridades.

Apesar de fortemente armados, os assaltantes não dispararam um único tiro. O incidente não causou feridos nem afectou o funcionamento do tráfego aéreo do aeroporto. Os momentos do assalto foram captados por várias câmaras de segurança do Terminal de Cargas do Aeroporto de Guarulhos que estão a ser divulgadas por vários meios de comunicação brasileiros.