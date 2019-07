Em resposta à revolta popular, governador de Porto Rico diz que renunciará a 2 de Agosto

O governador de Porto Rico, Ricardo Rosselló, implicado num escândalo que envolve comentários homofóbicos e corrupção, anunciou esta quinta-feira que vai renunciar ao cargo no dia 2 de Agosto. Houve euforia nas ruas de San Juan, a capital: as pessoas que já estavam na rua há 12 dias para exigir a sua renúncia, dançaram e comemoraram a vitória, ao conseguirem afastar o político que uma fuga de informação revelou ser corrupto e desrespeitar, homofóbico, misógino e, mais, desrespeitar as vítimas do violento furacão Maria que deixou de rastos o arquipélago das Caraíbas há menos de dois anos.

“Sinto que continuar neste cargo iria dificultar a continuação dos sucessos que alcancei”, afirmou Rosselló ao anunciar a sua demissão, num discurso em que enumerou todos os sucessos que, a seu ver, a sua administração alcançou, relata a Reuters.

A Cidade Velha de San Juan explodiu de alegria quando chegou a notícia da renúncia de Rosselló - não é de agora que as suspeitas de corrupção pairam sobre a sua administração. Os manifestantes, sobretudo jovens, rodearam a Mansão do Governador, com bandeiras e fogos de artifício, a cantar “lutar sim, render-se não”, e “olé, olé”, conta a agência noticiosa. “Hombre, é espectacular, estou tão feliz!”, fisse Leonardo Elias Natal, de 19 anos. “É altura de acordar! Estou orgulhoso do meu país!”

Rosselló, de 40 anos, é o primeiro governador de Porto Rico a renunciar, ao cargo na história moderna de Porto Rico, administrado pelos Estados Unidos como um território não incorporado, onde a Constituição norte-americana não se aplica na totalidade e o sistema eleitoral é diferente, com 3,2 milhões de habitantes, e que há 13 anos está mergulhado numa profunda crise económica. Está no meio de um processo equivalente a uma declaração de bancarrota, depois de ter deixado de conseguir pagar a sua gigantesca dívida de 123 mil milhões de dólares a partir de 2015.

O maior protesto foi na segunda-feira, quando se estima que algumas estimativas apontam para que 500 mil pessoas se tenham juntadopara exigir a demissão do governador.

A secretária de Justiça de Porto Rico, Wanda Vázquez, deverá ser a nova governadora, de acordo com a agência Associated Press.