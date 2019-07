Câmara não quer projecto dos contentores para o Martim Moniz

O polémico projecto dos contentores previsto para a Praça do Martim Moniz não vai avançar, anunciou o presidente da câmara Fernando Medina, na reunião pública do executivo que está a decorrer nos Paços do Concelho. “A decisão é de não avançar com o projecto que tinha sido apresentado e de se reiniciar o processo para a reconfiguração da praça”, começou por dizer Fernando Medina, acrescentando que esta opção “vai ao encontro daquilo que era o espírito expresso nesta câmara, mas também a sensibilidade de várias vozes da cidade”.

Em Novembro do ano passado tinha sido apresentado um novo projecto para a requalificação desta praça, uma das mais mal-amadas na cidade, em que os quiosques existentes seriam demolidos para dar lugar a um recinto comercial composto por contentores. Desde então, a proposta tem sido amplamente criticada pela população de Santa Maria Maior, e pela própria junta de freguesia, pelo Fórum Cidadania Lx e por quase todos os partidos.

A obra chegou a arrancar para a instalação de infra-estruturas no subsolo, mas está parada já há meses.

O autarca adiantou ainda que será lançado um novo concurso para a requalificação da praça e sublinhou a “compreensão" da empresa concessionária - Moonbrigade Lda. - com o desfecho deste processo.

“Acho que esta é uma boa solução para a cidade. Não me custa rigorosamente nada mudar de ideias. Acho que quando mudamos para melhor é bom que isso aconteça”, frisou Medina. ​

A vereadora Ana Jara, do PCP, assim como o vereador Manuel Grilo, do Bloco de Esquerda — com quem o PS tem um acordo para a gestão na cidade — saudaram a decisão da autarca em travar o projecto. Já o vereador João Gonçalves Pereira, do CDS, questionou que custos terá o abandono deste projecto para as contas da cidade.