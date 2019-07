Sempre sonhou viver entre os livros e a praia? O emprego de sonho pode estar aqui

“A nossa busca por um livreiro descalço espicaçou a imaginação do mundo e provou que, em tempos incertos, o sonho de viver entre livros, mar e areia é universalmente apelativo”, resume a Universal Library no seu site, onde publicou um anúncio de emprego em busca de um livreiro para a próxima temporada desta livraria sui generis: fica no resort de luxo Soneva Fushi, localizado num atol de corais e entre praia e selva, nas Maldivas.

Na temporada anterior recebeu “milhares de candidaturas de todos os cantos do mundo”. São muitos os que partilham este sonho e vêem nesta proposta de emprego muito mais do que um simples trabalho que permite também uma espécie de férias. Pelo menos durante os seis meses que dura o contrato, de Outubro a Maio. Foi a primeira vez que a livraria, que funciona em estilo loja pop-up e cuja casa-mãe está em Londres, lançou o anúncio. A proposta tornou-se viral e celebrizou-se mundialmente. Este ano é natural que ocorra o mesmo.

A Ultimate Library DR A Ultimate Library Fotogaleria DR

Embora o anúncio funcione também como golpe genial de marketing, o emprego é bem real, assim como as exigências e aptidões necessárias. Antes de mais, é essencial dominar a língua inglesa. Depois, o candidato deve ser capaz de gerir a pequena livraria, organizar actividades literárias para os hóspedes ou, entre outros, actualizar as redes sociais. Sem esquecer que deve ter “amor à leitura” e “conhecimento aprofundado de literatura moderna e clássica”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Foto Soneva Fushi DR

A livraria aceita candidaturas até 1 de Setembro. Todas as informações estão no site oficial. Se quiser inspirar-se, pode dedicar-se a ler e ver as experiências dos livreiros anteriores no blogue. Quanto ao salário, a empresa não avançou valores.

Por outro lado: umas férias no Soneva Fushi podem ir de cerca de 900 euros por noite (em villa para 4 pessoas) até 27 mil (para quem quiser uma villa com nove quartos).