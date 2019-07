O Turismo Militar quer levar-nos pelo país a conhecer a História de Portugal

Depois de esta semana ter sido apresentado o projecto Dinamizar Fortalezas, destinado a requalificar fortificações da fronteira e promovê-las turisticamente, foi esta quinta-feira lançada a marca e site Turismo Militar, um outro projecto governamental para dinamizar o património da defesa. A plataforma reúne um conjunto de roteiros para dar a conhecer a História de Portugal através da História militar, segundo foi anunciado numa cerimónia que decorreu no Palácio Foz, em Lisboa.

De acordo com a informação constante nos vídeos divulgados na altura, este programa vai incluir “253 castelos, mais de 300 fortes, fortalezas e fortins, 100 faróis e farolins, mais de 70 castros e povoados fortificados, 40 casas-torre”, além de redutos, museus, atalaias ou muralhas. No site, os cidadãos poderão aceder a informação sobre os diversos locais e consultar os roteiros ou circuitos sugeridos que incluem este património.

Na ocasião, o ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, salientou que a “história militar é uma outra forma de falar da História de Portugal”, uma vez que, ao longo dos séculos, “foram tantos e tantos os momentos” em que a História “foi moldada pela experiência militar”.

“Essa experiência militar deixou marcas muitíssimo visíveis por todo o território nacional”, destacou, referindo que o projecto vai “permitir aos portugueses conhecer melhor Portugal”, destacou.

Na óptica do ministro, o programa vai permitir também uma dinamização do interior do país, através da atracção de turistas para aqueles locais. “O nosso país deve imenso à sua História militar, e a sua História militar não é, de todo, só Lisboa, Porto, as grandes cidades”, considerou o responsável, notando que a “História militar passa muitíssimo, por exemplo, pela zona raiana, passa muitíssimo pela Estrada Nacional 2”.

“Levar o turismo, seja o turismo nacional ou o turismo internacional, um pouco para o interior, desde logo é um favor grande que fazemos aos turistas porque passam a conhecer uma parte menos conhecida de Portugal mas muitíssimo rica, e é também o contributo que se dá ao desenvolvimento do interior, à promoção da economia do interior”, advogou; uma ideia muito semelhante à expressa pelo ministro-adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, na apresentação do programa Dinamizar Fortalezas.

O projecto Turismo Militar será desenvolvido “ao longo de vários anos”, em particular com as autarquias” e com o Turismo de Portugal, devendo também serem criadas novas rotas. A RTP é também parceira, tendo sido assinado um acordo para produção de seis programas, já com estreia marcada para 29 de Julho.

No site Turismo Militar estão já disponíveis algumas informações, particularmente sobre património e rotas, existindo quatro percursos assinalados: a Rota da Estrada Nacional 2, o Roteiro dos Museus e Colecções Militares, e dois roteiros dos Castelos da Bandeira Nacional (Raia e Algarve).