Turismo do Algarve quer garantia de abastecimento de gás durante a greve

A Região do Turismo do Algarve apresentou na terça-feira ao Governo uma proposta para que o abastecimento de gás natural aos hotéis da região seja abrangido pelos serviços mínimos, durante a greve dos motoristas de mercadorias e de matérias perigosas. A proposta foi apresentada um dia antes da reunião entre o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), o Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) e a Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (Antram), na Direcção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT), para definir os serviços mínimos para a greve de 12 Agosto. O encontro terminou sem que houvesse consenso.

