Corticeira Amorim adquire 50% da empresa checa Vinolok

A Corticeira Amorim, através da sua subsidiária Amorim e Irmãos, adquiriu 50% da empresa checa Vinolok por 10,99 milhões de euros, de acordo com um comunicado enviado hoje ao mercado.

De acordo com a comunicação enviada pela Amorim à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Corticeira Amorim “celebrou um acordo para a aquisição de 50% da sociedade Vinolok, a.s., sediada em Jablonec nad Nisou, República Checa”.

A participação de 50% do capital social da Vinolok foi adquirida “pelo montante de 10,988 milhões de euros, ao grupo Preciosa, que manterá a detenção dos remanescentes 50%, garantindo-se uma gestão partilhada da empresa adquirida”.

Segundo a Amorim, “o grupo Preciosa desenvolve o negócio da Vinolok desde 2011 tendo concentrado tal actividade na sociedade Vinolok, a.s., constituída em 29 de Janeiro de 2018”.

A Vinolok dedica-se “à produção e comercialização de vedantes de vidro para garrafas de vinho e de espirituosos”, informa o comunicado, conta com 170 trabalhadores e em 2018 “registou um volume de negócios de cerca de 16 milhões de euros e um EBITDA [resultados antes de juros, impostos, depreciações e amortizações] de 5,3 milhões de euros”.

A Vinolok “serve o mercado internacional premium de vinhos e bebidas espirituosas”, assinala a Amorim, que espera que a “associação histórica da cortiça e do vidro conduza a ganhos adicionais em sustentabilidade e design nas embalagens” produzidas.

Já o grupo Preciosa, segundo a Corticeira Amorim, “é líder mundial no fornecimento de componentes de cristal checo de superior qualidade, produzindo produtos semiacabados para as indústrias da joalharia e da moda”. “A marca Preciosa foi registada em 1915, na Boémia e, em 1948, foi constituída a sociedade Preciosa”, indica o comunicado ao mercado.