V. Guimarães obrigado a esperar pelo último minuto

O V. Guimarães conseguiu, esta quinta-feira, uma vitória arrancada a ferros, com um golo de Amoah no último minuto, para ganhar vantagem sobre o Jeunesse Esch, em jogo disputado no Luxemburgo, referente à primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Europa.

Assumindo o favoritismo perante um adversário “amador” (terceiro classificado da última edição do campeonato luxemburguês), a equipa portuguesa entrou decidida a resolver rapidamente uma partida disputada sob temperaturas superiores a 35 graus centígrados.

Na realidade, o defesa-central burquinês Edmond Tapsoba, principal novidade no “onze” de Ivo Vieira, poderia ter quebrado a resistência do Jeunesse logo aos seis minutos, numa emenda a livre de Rochinha. Ficava, contudo, a indicação (errada) de que o primeiro golo seria mera questão de tempo ou de quebra física do Jeunesse.

Contudo, os vitorianos não podiam antecipar o protagonismo do guarda-redes Sommer, a adiar ao máximo o golo visitante, ainda que ainda antes de o guardião se evidenciar, tivesse imperado a ineficácia de João Carlos Teixeira, Davidson e Pedro Henrique. O central brasileiro esteve a centímetros de marcar, acertando no poste após canto de Rochinha. Já sobre o minuto 45, Alexandre Guedes obrigava Sommer a superar-se para levar o nulo para a segunda parte.

Sem espaços, velocidade nem imaginação, os minhotos forçavam a nota mantendo o imprevisível Luca Duriatti sob apertada vigilância, já que os demais eram poucos para cerrar fileiras e aguentar até ao limite um resultado interessante para os luxemburgueses, assumindo alguma fragilidade perante um adversário com mais e melhores argumentos, ainda que sem soluções para contornar o muro.

Valeu o lançamento de Pedro Henrique para Davidson, que, com o peito, isolou Amoah para o golo (90+4') que decidiu o jogo e dá vantagem aos minhotos.

Se não houver surpreses, o V. Guimarães poderá enfrentar na terceira pré-eliminatória o Ventpils, da Letónia, que goleou o Gzira, de Malta, por 4-0.