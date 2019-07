Sporting empata com campeão europeu Liverpool

O Sporting empatou na quarta-feira a dois golos com os ingleses do Liverpool, campeões europeus de futebol em título, em encontro particular disputado em Nova Iorque.

A formação lusa adiantou-se aos cinco minutos, por Bruno Fernandes, os reds deram a volta, com golos do belga Divock Origi, aos 20, e do holandês Georginio Wijnaldum, aos 44, mas os leões ainda empataram, aos 54, pelo brasileiro Wendel.

Nos anteriores três jogos de pré-época, o Sporting tinha perdido por 2-1 com o Rapperswill, do terceiro escalão suíço, e empatado 2-2 com os helvéticos do St. Gallen e os belgas do Club Brugge (derrota por 4-3 nos penáltis).