FC Porto desmente o desmentido no caso Danilo

O director de comunicação e informação do FC Porto, Francisco J. Marques, admitiu que “houve uma discussão entre o jogador e o treinador" quando questionado sobre o desentendimento entre Danilo Pereira e Sérgio Conceição. Um dia depois de o ter negado na rede social Twitter, Francisco J. Marques confirmou o incidente no Porto Canal apenas “para esclarecer os adeptos do FC Porto”, garantindo que não foi tão grave como foi noticiado. O dirigente lamenta que os apoiantes “azuis e brancos” vivam com a “dificuldade em encontrar informação desapaixonada, normalmente procura-se denegrir o FC Porto”.

O médio do FC Porto, Danilo Pereira, e o treinador Sérgio Conceição desentenderam-se no final do estágio dos “dragões”, no Algarve. O jogador não participou no último dia dos trabalhos, incluindo um jogo treino frente ao Farense, porque o clube tinha indicado que Danilo abandonou o estágio para tratar de assuntos pessoais. “Em todos os clubes e todas as épocas, é perfeitamente normal que haja diferenças de opinião e que depois as coisas se resolvam. Foi uma discussão que foi prontamente sanada no seio de uma equipa profissional de futebol​”, esclareceu Francisco J. Marques.

O dirigente portista garantiu que Danilo continuará a ser o capitão da equipa do FC Porto e será apresentado como tal no sábado, no jogo de apresentação do plantel frente ao Mónaco, no Estádio do Dragão. "Danilo mantém a confiança do FC Porto”.

Fábio Coentrão revela que não houve propostas do FC Porto

Para além do desentendimento que se acabou por confirmar entre Danilo e Sérgio Conceição, Fábio Coentrão foi indicado na quarta-feira como o próximo reforço do FC Porto, o que não vai acabar por acontecer.

O internacional português recorreu ao Facebook para lançar um comunicado que reage às notícias que o associavam ao clube “azul e branco”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Venho esclarecer [...] com o intuito de elucidar e terminar com especulações que visam denegrir o meu bom nome [...] Nos últimos meses fui contactado formalmente por vários clubes, bem como sondado através de intermediários, sobre a possibilidade de estar aberto a abraçar determinados projectos [mas] não recebi directa ou indirectamente nenhuma proposta do FC Porto (que obviamente só me encheria de orgulho), apesar de, eu e o meu representante termos recebido contactos de agentes, dando conta de um alegado interesse, que na verdade, nunca foi formalizado”, explicou Fábio Coentrão que diz ainda desconhecer o seu futuro profissional.

Francisco J. Marques também foi abordado para entender a posição do clube acerca desta contratação que não se efectivou. "Fábio Coentrão é um grande profissional. Desejamos grande futuro para Fábio Coentrão na sua carreira, que não vai passar no FC Porto”, disse sem deixar de frisar a reacção de adeptos às mesmas notícias sobre ex-jogador de Benfica e Sporting: "Se fossem as claques a decidir as contratações, o FC Porto teria contratado o Fábio Coentrão porque os Super Dragões, a claque que tem maior expressão no clube, eram a favor”.