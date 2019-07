Tarantino na TV: os filmes que o realizador recomenda antes da estreia de Era uma Vez em… Hollywood

Era uma Vez em… Hollywood estreia-se em Portugal a 15 de Agosto e antes do mergulho no fatídico ano de 1969 que Quentin Tarantino propõe no seu novo filme, o realizador sugere uma selecção de filmes para ver na televisão que são “representativos da época em que se desenrola”, diz o cineasta. O canal AXN Black vai ter uma programação especial entre 5 e 11 de Agosto que inclui conversas com Tarantino e a argumentista e historiadora de cinema Kim Morgan sobre os oito filmes, que vão de Bob e Carol e Ted e Alice a Easy Rider.

Foto Tarantino, Brad Pitt, Margot Robie e Leonardo Di Caprio em Cannes NINA PROMMER/Reuters

A programação especial surge de um mergulho no acervo da Columbia Pictures, principal produtora de Era uma Vez em… Hollywood, num canal que é uma chancela da Sony, por seu turno o gigante do sector que distribui o nono filme de Quentin Tarantino. Era uma Vez em… Hollywood & Quentin Tarantino apresentam Os Vibrantes 60 é o nome do ciclo e inclui oito filmes com estreias entre 1958 e 1970. “A Sony Pictures colocou à minha disposição o seu catálogo da Columbia Pictures para que pudesse seleccionar uma série de títulos representativos da época em que se desenrola Era uma Vez em…Hollywood, os ‘Swinging Sixties’. Estou encantado com a ideia de poder apresentar estes filmes para os poder desfrutar em conjunto com tão vasta audiência”, diz Quentin Tarantino em comunicado enviado pelos canais.

O filme, que une pela primeira vez Brad Pitt e Leonardo Di Caprio, teve antestreia no Festival de Cannes — onde recebeu, em 1994, a Palma de Ouro por Pulp Fiction. É o nono filme de Tarantino (o cineasta conta Kill Bill I e II como uma só obra), realizador-estrela e reconhecido autor cujo estatuto construído sobre o seu trabalho nas últimas três décadas o coloca hoje numa constelação americana muito própria. A operação montada em torno de Era uma Vez em… Hollywood está a ser uma das narrativas em crescendo do Verão cinematográfico (já começaram os especiais na imprensa, os podcasts temáticos e as entrevistas a marcar a pré-época promocional), mas o ciclo televisivo junta-se a ela em Portugal com menos dois títulos do que nos EUA, por exemplo, onde as sessões já começaram no Sony Movie Channel. A Flor do Cacto, de Gene Saks, e Batalha do Mar de Coral, de Paul Wendkos, são os filmes que ficam de fora.

Do pacote de filmes a transmitir diariamente às 21h15 de 5 a 11 de Agosto constam sim Bob e Carol e Ted e Alice (1969), de Paul Mazursky, Easy Rider (1969), de Dennis Hopper, Model Shop (1969), de Jacques Demy, O Protesto (1970), de Richard Rush, The Wrecking Crew (1968), de Phil Karlson, Hammerhead (1968), de David Miller, Assim Morrem os Valentes (1958), de Phil Karlson, e Arizona Raiders (1965), de William Witney.

O ciclo “tarantinesco” surge à boleia da sua reputação de realizador enciclopédico, cinéfilo do arthouse ou dos serials mais populares e o traço de criativo original a produzir uma obra que já vai em nove tomos escritos e realizados por Tarantino, de Cães Danados (1992) a Os Oito Odiosos (2015).

Era uma Vez em… Hollywood é mais uma vez escrito e realizado por Tarantino e o filme conta ainda com Margot Robbie e Al Pacino no elenco.

O especial televisivo tem presença em cerca de 60 países, segundo o comunicado dos canais AXN.