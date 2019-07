A Herdade, de Tiago Guedes, compete na 76ª edição de Veneza

A saga de uma família de proprietários de uma das maiores herdades da Europa, a sul do Tejo, um fresco sobre Portugal na segunda metade do século XX, A Herdade, de Tiago Guedes, vai competir na 76ª edição do Festival de Veneza. Na selecção, acabada de ser apresentada em Roma, figuram filmes de Roman Polanski, Steven Soderbergh, Todd Philips, Hirokazu Kore-eda ou James Gray.

A Herdade é uma produção de Paulo Branco, com guião do escritor Rui Cardoso Martins e Tiago Guedes (e ainda a participação de Gilles Taurand), e tem como intérprete principal Albano Jerónimo. Albert Barbera, director da mostra, acaba de o apresentar como “uma espécie de 1900 português” (referência, para italiano ver, ao filme de Bernardo Bertolucci) e salientou, como se se tratando de uma raridade no cinema português, a vocação internacional do filme.

Há ainda uma curta portuguesa a competir na secção Horizontes, Cães Que Ladram aos Pássaros, de Leonor Teles. E mais ainda... Francisca, de Manoel de Oliveira, em versão restaurada pela Cinemateca Portuguesa, na secção Venice Classics.

The Truth, do japonês Hirokazy Kore-eda, abre, a 28 de Agosto, o festival. Exibido em competição, é o primeiro filme do cineasta que não é rodado em japonês (diálogos em inglês e em francês) e tem um “elenco de prestígio”, como se diz, encabeçado por Catherine Deneuve e Juliette Binoche, que são mãe e filha. É o filme de Kore-eda que se segue à Palma de Ouro de Cannes por Shoplifters: Uma Família de Pequenos Ladrões (2018). O encerramento, a 7 de Setembro, caberá a The Burnt Orange Heresy, de Giuseppe Capotondi.

Entre um dia e outro: Polanski e o caso Dreyfus, J'Accuse, que Barbera diz ir para o grupo dos grandes Polanski, pela dimensão da reconstituição de um escândalo político judicial que sacudiu a França no final do século XIX e princípio do século XX, a fraudulenta condenação por traição de um oficial do exército francês - nota Barbera que o cineasta de origem polaca coloca aqui algo da sua experiência; Ad Astra, a ficção científica de James Gray, com Brad Pitt como astronauta a aventurar-se pelos limites do sistema solar (e em busca do pai); Ema, de Pablo Larraín, “retrato incendiário de uma mulher”, o que, segundo o director da mostra, é para levar em sentido literal e metafórico (será uma das narrativas deste festival, segundo os programadores, o retrato do feminino); Marriage Story, de Noah Baumbach, e Guest of Honor, de Atom Egoyan, o casal e o inferno da separação, os pais e os filhos e a culpa, respectivamente; Joker, de Todd Philips, que, segundo Barbera, “tanto pode ser um spin off de Batman como uma prequela de Dark Knight, ainda mais dark, mas não é nada disso, é um grande filme sobre as contradições das metrópoles contemporâneas” que uma major americana, a Warner, aceitou, o que hoje é raro, submeter a concurso num festival europeu.

E ainda, a completar os títulos a concurso, The Perfect Candidate, de Haifaa Al-Mansour, About Endlessness, Roy Andersson (o regresso depois do Leão de Ouro em 2014 a A Pigeon Sat on a Branch Reflecting on Existence, e continuando a melancolia e o cinismo), Wasp Network, de Olivier Assayas, Gloria Mundi, de Robert Guediguian, Waiting for the Barbarians, de Cio Guerra, Saturday Fiction, de Lou Ye (Gong Li, outro regresso, como uma espia e uma actriz na Xangai dos anos 40, coisa bigger than life e a preto e branco), Martin Eden, de Pietro Marcello, The Mafia Is No Longer What It Used to Be, de Franco Maresco (continuando o levantamento antropológico da Sicília, de Palermo), The Painted Bird, de Vaclav Marhoul, The Mayor of the Rione Sanità, Mario Martone, Babyteeth, de Shannon Murphy (uma primeira-obra), The Laundromat, de Steven Soderbergh, e No. 7 Cherry Lane, de Yonfan.

Kubrick e Irreversível em sessões especiais

Há uma série de “acontecimentos”, são mesmo sessões especiais, que povoam o programa de Veneza fora de concurso. Por exemplo, uma nova versão que Gaspar Noe montou de Irreversível: agora cronológica, e não “de trás para a frente”, como a versão lançada comercialmente, o que, a acreditar nos programadores, é não só surpreendente como mais assustadora (as duas versões, aquela que escandalizou Cannes em 2002 e esta nova serão lançadas em França em Setembro). O regresso a Eyes Wide Shut, de Kubrick, que abriu e gelou Veneza na edição de 1999 (mas é hoje um “outro” filme, não é?), acompanhado do documentário Never Just a Dream: Stanley Kubrick and Eyes Wide Shut, de Matt Wells. Ou episódios da série The New Pope, de Paolo Sorrentino, que continua The Young Pope, e que tem Jude Law como o Papa Pio XIII.