Tyra Banks recorda passado conturbado com Naomi Campbell

Numa entrevista recente de Tyra Banks ao Wall Street Journal, a modelo falou sobre o início da sua carreira, nos anos 1990, e sobre o clima pouco harmonioso com Naomi Campbell. “Não era uma rivalidade”, começa por explicar, “sou muito sensível a essa palavra, porque implica que as duas pessoas são iguais”, argumenta. “[Campbell] era uma supermodelo e eu era apenas uma novata”, justifica.

A norte-americana afirmou que teve dias difíceis quando começou a sua carreira, em Paris. “Embora estivesse a ser convidada para todos os desfiles de moda, as pessoas não sabiam que eu ia para casa à noite a chorar porque uma mulher que eu admirava parecia não me querer ali e estava a fazer tudo ao seu alcance para me fazer ir embora”, conta.

Tyra Banks e Naomi Campbell acabaram por fazer as pazes nos anos 2000. Durante a entrevista, Tyra diz ter percebido, mais tarde, que Naomi sofria pressão da indústria e que algumas pessoas lhe disseram que Tyra ia roubar-lhe o protagonismo.