É bom quando podemos expressar as nossas crenças religiosas no trabalho, avança estudo

Mais bem-estar e trabalho com mais eficiência é o resultado de quem tem um ambiente de apoio no local de trabalho para expressar a sua identidade religiosa, aponta um estudo da London School of Economics and Political Science (LSE), publicado no Human Resource Management Journal.

O estudo resulta de uma revisão de literatura de 53 publicações sobre crenças religiosas e o local de trabalho. Este revela que o bem-estar, a produtividade, o comportamento e o compromisso com a empresa onde se trabalha é potenciado quando os colaboradores podem expressar as suas crenças e convicções religiosas.

No entanto, os investigadores descobriram que esses benefícios são revertidos quando os funcionários não recebem apoio ou são obrigados a realizar tarefas contrárias à sua religião. Por exemplo, quando é pedido a médicos ou a farmacêuticos com crenças religiosas que prescrevam ou aviem medicamentos relacionados com o aborto, exemplifica a LSE em comunicado.

Embora existam algumas circunstâncias onde o conflito surge entre a religião de um indivíduo e as suas tarefas, os investigadores revelam que a identidade religiosa é um benefício para as organizações, graças ao aumento da produtividade; argumentando que mais pode ser feito para melhorar esses benefícios e reduzir qualquer tensão.

Os autores do estudo recomendam às empresas que apoiem os seus funcionários através da criação de um ambiente tolerante, psicologicamente seguro, e também desenvolvendo estratégias que possam ser usadas quando os colaboradores sentem que os seus valores pessoais estão a ser postos em causa.