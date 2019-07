Erro técnico na aplicação de mensagens do Facebook para crianças deixava-as falar com estranhos

Um erro na aplicação de mensagens do Facebook para crianças – o Messenger Kids – estava a permitir conversas de grupo com pessoas que os utilizadores mais novos não conheciam, e sem o consentimento dos pais. O Facebook confirmou publicamente a “falha técnica” nesta segunda-feira depois de o site especializado The Verge ter publicado emails da rede social a avisar os pais das crianças afectadas.

Lançado em Dezembro de 2017, o Messenger Kids é uma aplicação para smartphone criada para crianças entre os seis e os 12 anos falarem com os amigos e familiares. Tal como o Messenger, os utilizadores podem enviar mensagens de texto ou falar por mensagens de vídeo ou voz. Em teoria, apenas os encarregados de educação é que podem definir os amigos e familiares com quem as crianças falam através da sua própria versão da aplicação (e ao introduzir o seu nome de utilizador e palavra-passe). Porém, um erro permitia que qualquer utilizador pudesse criar uma conversa de grupo com os seus amigos, mesmo que estes não se conhecessem – de forma semelhante à versão do Messenger para adultos.

“Queremos que saiba que desligamos as conversas de grupo [com problemas] e estamos a tomar medidas para que conversas de grupo deste tipo não sejam permitidas no futuro”, lê-se na mensagem que estava a ser enviada aos pais, e foi obtida pelo The Verge.

Em resposta a questões do PÚBLICO, um porta-voz da rede social nota que “o erro técnico” afectava apenas “um pequeno número de conversas de grupo”. A rede social disse não ter informações sobre a duração do problema. “Desligámos as conversas atingidas [pelo erro] e oferecemos recursos adicionais aos pais dos utilizadores sobre o Messenger Kids e segurança online”, lê-se no email enviado ao publico.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Foto Em teoria, os encarregados de educação tinham de autorizar as crianças a falar com novos amigos

Para já, a aplicação – que ainda não chegou a Portugal – apenas está disponível em inglês, francês e espanhol. O objectivo do Messenger Kids é dar aos pais “mais controlo” sobre o que os filhos fazem online. De acordo com dados da rede social, 81% dos pais dizem que os seus filhos começaram a utilizar redes sociais entre os oito e os 13 anos. A informação veio de um estudo com cerca de 1200 pais de crianças nos EUA com menos de 13 anos.

A notícia chega na mesma semana em que o Facebook concordou em pagar cinco mil milhões de dólares (4485 milhões de euros) à Comissão Federal do Comércio dos EUA (FTC, na sigla inglesa) para terminar investigações abertas nos últimos dois anos a várias falhas de privacidade encontradas na rede social.