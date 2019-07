Pelo menos oito aeronaves e quase 200 homens combatem incêndio em Castelo Branco

Oito meios aéreos e 199 operacionais combatem esta quarta-feira, às 16h45, um incêndio próximo da localidade de Sobral do Campo, em Castelo Banco, que deflagrou pouco depois das 15h num povoamento florestal, disse fonte da Protecção Civil.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Castelo Branco, o alerta para o incêndio, que lavra num povoamento florestal, na freguesia de Ninho do Açor e Sobral do Campo, foi dado às 15h07.

O CDOS de Castelo Branco explicou que, neste momento, “o incêndio está em curso”, sem avançar mais qualquer tipo de informação.

Segundo a página na internet da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC), às 16h45 estavam, no local, oito meios aéreos e 199 operacionais apoiados por 51 viaturas.