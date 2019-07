Fogos: primeiros alimentos para animais chegam sexta-feira às zonas afectadas

O ministro da Agricultura, Capoulas Santos, anunciou esta quarta-feira que os primeiros carregamentos com alimento para animais chegam sexta-feira às zonas afectadas pelos incêndios na região Centro nos últimos dias.

A ajuda será disponibilizada solidariamente com os agricultores daqueles concelhos. “Estamos a trabalhar a 200 à hora e isso permite-nos já estar estabelecido com as câmaras uma base logística, já está organizada, já estão preparados os locais onde esse alimento vai ser disponibilizado, quer para pecuária, quer para as abelhas”, afirmou Capoulas Santos, em Alfândega da Fé.

De acordo com o ministro, a ajuda contempla “alguma quantidade de açúcar para garantir a alimentação das abelhas”. Este é o apoio imediato do Governo aos agricultores, mas Capoulas Santos ressalvou que estão em preparação “todas as medidas, como aconteceu em casos semelhantes”.

Capoulas Santos precisou que, até 5000 euros, o apoio será de 100% a fundo perdido, entre 5000 e 50.000 euros será de 85% a fundo perdido e entre os 50.000 e 800.000 euros, por cada exploração, será um apoio também a fundo perdido de 50% “do potencial produtivo que foi destruído”.

Estes apoios só poderão ser atribuídos depois do levantamento dos prejuízos que o ministro disse estar em curso e que espera que esteja “concluídos nos próximos dias”.

Quando o levantamento estiver pronto, será publicada a portaria, as medidas estarão em execução, como indicou. “A nossa primeira prioridade, como é óbvio, é enterrar os mortos e tratar dos feridos e, portanto, estamos a tratar de identificar os casos onde houve perdas”, acrescentou.

O ministro da Agricultura afirmou ainda que “houve felizmente poucas perdas de animais”, embora haja “alguns prejuízos maiores nas aves”, mas “trata-se de prejuízos que não têm qualquer comparação com aquilo que aconteceu há dois anos”.

Vários incêndios deflagraram no distrito de Castelo Branco ao início da tarde de sábado. Dois com origem na Sertã e um em Vila de Rei assumiram maiores dimensões, tendo este último alastrado, ainda no sábado, ao concelho de Mação, distrito de Santarém, tendo sido dominado na terça-feira.