Incêndio em fábrica de Arcos de Valdevez mobiliza mais de 100 bombeiros

Um incêndio industrial de grandes dimensões deflagrou na noite desta quarta-feira numa fábrica de Arcos de Valdevez, no distrito de Viana do Castelo. O alerta foi dado às 20h50, de acordo com a informação confirmada pelo PÚBLICO junto do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo.

Segundo o site da Protecção Civil, foram mobilizados 109 operacionais e 38 viaturas para um incidente num cenário de “indústria, oficina e armazém”.

Para o local foram mobilizados operacionais de corporações de Arcos de Valdevez e Ponte da Barca. O CDOS de Viana do Castelo adiantou ao PÚBLICO que tem um posto de operações montado no local.

Não se sabe ainda o que esteve na origem do incêndio.