Fecharam 16 instituições privadas no ensino superior em cinco anos

O encerramento iminente de três instituições vai elevar para 16 o número de estabelecimentos privados de ensino superior que foram encerrados nos últimos cinco anos. Na maioria dos casos, as entidades proprietárias fizeram-no voluntariamente, mas quase sempre a intervenção da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) foi decisiva no processo.

