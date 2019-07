Exame de Português confrontou alunos com excerto de Os Lusíadas que não consta do programa

Os cerca de 17 mil alunos que realizaram o exame de Português do 12.º ano na 2.ª fase foram confrontados com um excerto da obra Os Lusíadas que não consta do programa da disciplina. O alerta chegou por via de uma professora de Português do ensino secundário, que tem sido também classificadora de exames. O Instituto de Avaliação Educativa (Iave) confirmou o feito.

