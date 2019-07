Docentes de línguas vão ser integrados na carreira universitária

Os professores de línguas vivas no ensino superior vão ser integrados nas carreiras docentes do sector. Essa integração será feita em dois momentos. Quem já tem doutoramento terá a sua situação resolvida até ao final do ano. Os restantes, têm seis meses para completar a formação que lhes permite aceder a um lugar do quadro. Governo e sindicatos chegaram esta quarta-feira a um acordo sobre estes termos.

