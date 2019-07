Theresa May já se demitiu, Boris Johnson está no palácio para ser indigitado por Isabel II

WILL OLIVER/EPA

A primeira-ministra britânica, Theresa May, apresentou a demissão à rainha Isabel II, que já está a receber Boris Johnson no Palácio de Buckingham, para o indigitar como primeiro-ministro.

À porta de Downing Street, May despediu-se dos britânicos dizendo que seguia para o palácio para dizer a Isabel II que deve indigitar Boris Johnson.

“Desejo-lhe, e ao seu Governo, toda a sorte para os meses e anos que se seguem”, disse. “O seu sucesso é o sucesso de todo o país”, disse a mulher que chefiou o Governo de Londres durante três anos, um período marcado pelo “Brexit”.

“Servir como primeira-ministra foi a maior honra para mim”, disse, partindo depois para a audiência com Isabel II.

Pouco antes, na sua última sessão no Parlamento de Westminster, May desafiou o líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, a fazer o mesmo que ela: afastar-se.

Muitos deputados trabalhistas estão descontentes com Corbyn, sobretudo devido à forma como está a gerir uma crise interna provocada por anti-semitismo na formação política. Porém, Corbyn é apoiado pelas bases e, em 2016, confirmaram a sua liderança.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Talvez possa pôr fim à minha relação com ele dizendo: como líder partidária que aceitou que o seu tempo acabou, talvez seja altura dele fazer o mesmo”.

Um grupo de manifestantes da Greenpeace tentaram impedir o automóvel em que seguia Boris Johnson de se aproximar do palácio - o incidente durou poucos minutos. Os ambientalistas tentaram entregar a Johnson uma carta com propostas para responder à emergência climática.