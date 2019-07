O “herdeiro” de Downing Street tem 99 dias para cumprir o Brexit

No dia em que Theresa May deixa oficialmente do cargo de primeira-ministra, neste P24, percebemos o que significa a ascensão de Boris Johnson a líder do Partido Conservador, no Reino Unido. Ouvimos o jornalista António Saraiva Lima sobre o percurso e desafios do novo ocupante do número 10 de Downing Street, no caminho do “Leave”.

