O Convento dos Capuchos de Alferrara é uma ruína em construção

Quando se pergunta ao arquitecto Victor Mestre o que encontrou quando entrou serra dentro para visitar a sua próxima obra, a resposta é imediata: “Uma coisa fantástica. O valor do romantismo em absoluto, que é a floresta a tomar conta do edifício, a recuperar a sua terra perdida. A natureza a recuperar o seu ciclo e a comer o edifício.” A vegetação saía pelas janelas e cobria grande parte da ruína do Convento de Nossa Senhora da Conceição dos Frades Franciscanos Capuchos de Alferrara. Era uma peça de arquitectura absorvida pela floresta.

