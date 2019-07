Indonésia avança com proibição de turismo em Komodo para “salvar os dragões”

A ideia de fechar a ilha de Komodo a visitas já tinha sido avançada por autoridades locais na Primavera, após a detenção de vários indivíduos que tinham roubado dezenas de dragões-de-Komodo. Agora, o vice-governador da província Nusa Tenggara Oriental, que abrange a ilha, confirmou a aprovação do plano: o território será encerrado em 2020 para proteger os maiores lagartos do mundo, ícones da região e atracção turística.

“Temos de salvar os dragões-de-Komodo da extinção, esse é o objectivo”, disse Josef Nae Soi à Reuters, adiantando que o presidente indonésio Joko Widodo aprovou o projecto. “Queremos que a ilha de Komodo seja dedicada à conservação”, comentou Widodo após uma visita à região, citado num site governamental referido pela agência.

A ilha integra o Parque Nacional de Komodo, Património Mundial pela UNESCO, uma área protegida entre as ilhas de Sumbawa e Flores que é visitada anualmente por mais de 176 mil turistas vindos de todo o mundo.

As atracções passam pelas praias e pelas maravilhas naturais mas o ícone maior é o dragão, que só existe em vida selvagem nesta região da Indonésia.

Na ilha vivem cerca de 1700 grandes lagartos e há também centenas de exemplares da espécie noutras ilhas próximas, como Rinca e Padar, que permanecerão abertas a visitas.

O encerramento deverá durar no mínimo um ano, mas poderá ser prolongado, segundo confirmou outro responsável governamental à agência Efe. Os turistas “provocam a agressividade dos dragões”, realçou Marius Ardu Jelamu, chefe da secretaria regional da província, sublinhando que “têm acontecido muitos casos em que foram mordidos” pelos lagartos. Uma consequência do turismo “massivo” e “descontrolado”.

O projecto de protecção dos lagartos passa por proteger também os veados e búfalos, que fazem parte da cadeia alimentar dos dragões (que podem chegar aos 3 metros de comprimento) e cujas populações têm diminuído graças aos caçadores furtivos.



Quando a ilha reabrir deverá ser com novas condições e como “destino turístico premium”, embora não esteja prevista uma taxa de entrada - chegou a falar-se em 500 dólares. Ainda assim, o presidente indonésio é também citado como tendo referido a questão financeira com um lacónico: “Se não puder pagar, não precisa de ir lá”.

A medida de encerramento da ilha não é pacífica, inclusive entre os muitos habitantes locais que dependem do turismo para sobreviver. Por isso mesmo, acrescentou Soi, as autoridades estão em conversação com a comunidade local, incluindo-se a possibilidade de realojamentos para outras ilhas.