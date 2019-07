Qual é a estrada mais instagramável de Portugal? Passatempo troca fim-de-semana pela melhor foto

A Avis Portugal lançou um passatempo para “descobrir qual a estrada mais fotogénica do país”. Para participar, basta seguir a conta da empresa no Instagram, publicar uma fotografia de uma estrada portuguesa naquela rede social com as hashtags #amelhorestradadomundo e #inspiringjourneys e mencionar a conta da filial portuguesa da empresa de aluguer de automóveis na publicação.

Não existe um número limite de fotografias por participante e é permitido entrar no concurso “com fotografias publicadas antes da data de início do passatempo”, que decorre até 1 de Agosto. Os prémios são atribuídos e comunicados até dia 8 de Agosto.

As fotografias vencedoras vão ser escolhidas por um painel de jurados e para a selecção não contam “gostos”, comentários nem partilhas. Cabe ao júri encontrar “as duas fotografias que melhor representem, a seu critério, o tema definido”. Além da Avis, o painel é composto por Luís Octávio Costa, autor da conta de Instagram Kitato e jornalista do PÚBLICO, e Carlos Bernardo, autor do blogue O meu escritório é lá fora, membros da comunidade IGers Portugal.

O primeiro prémio consiste numa experiência de fim-de-semana que inclui o aluguer de um veículo automóvel do grupo B da frota Avis Portugal de quinta-feira às 12h até segunda às 10h e um pacote “fugas com jantar”, da Lifecooler, composto por “uma noite de alojamento, pequeno-almoço e jantar para duas pessoas”. A segunda melhor fotografia garante um pacote “fugas para dois”, com uma noite de alojamento e pequeno-almoço.

Para participar, siga para a página do passatempo e para o Instagram da empresa.