Patrões lamentam falta de acordo com motoristas: “Ouvimos que vão rolar cabeças”

Os sindicatos dos motoristas e os seus patrões reuniram-se esta segunda-feira, em Lisboa, para planificar os serviços mínimos da nova greve do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e do Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM), mas não houve acordo entre ambas as partes.

À saída das instalações Direcção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT), o porta-voz da ANTRAM, André Matias de Almeida, disse aos jornalistas que não houve “nenhuma abertura” dos sindicatos de motoristas, que considerou “arrogantes” e com uma postura de “vitimização”.

De acordo com o sindicalista, os motoristas não farão descargas durante o período de greve, que ainda está previsto que se prolongue por tempo indeterminado. Os trabalhadores garantem que apenas irão conduzir os camiões, sem descarregar mercadorias ou combustível. “É uma situação que lamentamos profundamente, mais uma vez não houve nenhum tipo de abertura”, disse André Matias de Almeida.

“A ANTRAM entregou uma proposta que entendia ser responsável. Os sindicatos propunham 25% quando a anterior greve tinha 40% de serviços mínimos, que são para os portugueses e não para as empresas que a ANTRAM representa”, referiu o porta-voz da ANTRAM, que valoriza o “aumento de 300 euros para o próximo ano”, descrevendo-o como “o maior aumento relativo” de salário "desde o 25 de Abril”. “Chegámos ao ponto de ouvir que vão rolar cabeças”, lamentou.

O pré-aviso do Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e do Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) para a greve com início em 12 de Agosto propõe serviços mínimos de 25% em todo o território nacional, enquanto na greve de Abril eram de 40% apenas em Lisboa e Porto.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

De acordo com o documento a que a Lusa teve acesso, a proposta de serviços mínimos a assegurar “tem por referência 25% dos trabalhadores” em cada empresa que preste abastecimento de combustíveis, por exemplo, a “portos, aeroportos e postos de abastecimento das empresas que têm por objecto a prestação de serviço público de transporte de passageiros, rodoviários, ferroviários e fluviais”, bem como a “estruturas residenciais para pessoas idosas, centros de acolhimento residencial para crianças e jovens, estabelecimentos de ensino, IPSS e santas casas da misericórdia”.

Já no caso do “abastecimento de combustíveis e matérias perigosas a hospitais, centros de saúde, clínicas de hemodiálise e outras estruturas de prestação de cuidados de saúde inadiáveis, estabelecimentos prisionais, bases aéreas, serviços de protecção civil, bombeiros, forças de segurança e unidades autónomas de gaseificação”, os sindicatos propõem que estes serviços sejam assegurados na totalidade, “nas mesmas condições em que devem assegurar em dias úteis, de feriado e/ou descanso semanal”.

Ainda esta quarta-feira, o ministro das Infra-estruturas, Pedro Nuno Santos, aconselhou os portugueses a começar a “abastecer” as suas viaturas para “se precaverem” no caso de haver greve dos motoristas a partir de 12 de Agosto.