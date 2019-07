Bruxelas autoriza compra da SIVA pela Porsche

A Comissão Europeia autorizou hoje a aquisição das portuguesas SIVA e Soauto pela austríaca Porsche Holdings, um negócio que tinha sido anunciado em Maio.

Segundo um comunicado do executivo comunitário, a Porshe Holding Salzburg vai assumir o controlo total da Sociedade de Importação de Veículos Automóveis S.A. (SIVA), que comercializa as marcas Volkswagen, Audi e Skoda, e da Soauto SGPS S.A.

A Porsche Holding Salzburg é controlada pelo grupo Volkswagen, que, tal como as empresas agora formalmente adquiridas em Portugal, integram o mercado grossista e a retalho de veículos de passageiros, equipamentos e peças, bem como serviços de reparação.

Bruxelas concluiu que a proposta da Porsche não levanta quaisquer problemas de concorrência.

A Porsche anunciou a 1 de Maio que tencionava assumir a gestão da Sociedade de Importação de Veículos Automóveis (SIVA) no quarto trimestre deste ano, depois do anúncio do acordo para garantir a continuidade das operações em Portugal.

“No seguimento da reestruturação, sujeita a escrutínio judicial e aprovação das autoridades da concorrência da UE, a Porsche Holding Salzburg (PHS) pretende assumir a responsabilidade da gestão operacional e comercial em Portugal no quarto trimestre de 2019”, foi anunciado então.

Na mesma altura, o empresário João Pereira Coutinho, maior accionista do grupo SAG, anunciou uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) para tirar a SAG de bolsa e a venda da SIVA, o negócio dos automóveis da empresa, aos alemães da Porsche pelo valor simbólico de um euro.