“Apenas 7%” do emprego criado até Abril corresponde ao salário mínimo

O peso dos trabalhadores que recebem o salário mínimo no total do emprego criado está a reduzir-se progressivamente e, dos 138,1 mil postos de trabalho criados nos primeiros quatro meses de 2019, “apenas 7%” declaravam receber 600 euros mensais. A conclusão é de um relatório sobre a evolução do Salário Mínimio Nacional (SMN) elaborado pelo gabinete de estratégia e planeamento do Ministério do Trabalho e divulgado nesta quarta-feira.

Em termos absolutos, refere o estudo, “só dez mil dos 138,1 mil empregos criados entre o primeiro quadrimestre de 2018 e o primeiro quadrimestre de 2019 têm remuneração equivalente ao SMN em vigor”.

Os números apontam para a redução progressiva do peso dos trabalhadores com salário mínimo no emprego criado, tendo passado de 69%, em 2017, para 24%, em 2018, e “apenas 7%, em 2019”, refere o estudo apresentado nesta quarta-feira numa cerimónia para assinalar os 45 anos da criação da remuneração mínima em Portugal.

Perante estes dados, o Governo conclui que “o crescimento do emprego tem ocorrido sobretudo nos escalões de remuneração acima do SMN, traduzindo-se num decréscimo da incidência do salário mínimo”.

Tendo em conta a variação homóloga do emprego nos primeiros quatro meses do ano, é ainda possível concluir que dos 17 mil empregos criados no grupo abaixo dos 25 anos, 32,3% eram remunerados pelo salário mínimo. No grupo dos 25 aos 29 anos, 21,3% do crescimento homólogo do emprego ocorreu no escalão correspondente a 600 euros, enquanto nos trabalhadores com mais de 30 anos “apenas 0,8% do crescimento do emprego foi explicado pelo aumento de empregos com remuneração igual ao SMN”.

Entre 2015 e 2019, o SMN passou de 505 euros para 600 euros mensais, o que corresponde a uma subida nominal de 18,8% e a uma valorização real próxima dos 14%.