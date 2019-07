Trentin vence 17.ª etapa da Volta a França

O italiano Matteo Trentin (Mitchelton) venceu esta quarta-feira a 17.ª etapa da Volta a França, ao percorrer os 200 quilómetros entre Pont du Gar e Gap em 4h21m36s, num dia tranquilo para o francês Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep), que conservou a camisola amarela, apesar de o pelotão ter cortado a meta 20m10s depois do vencedor.

Sem grandes dificuldades para além da temperatura, a etapa ficou marcada por uma fuga de 33 ciclistas, com destaque para os portugueses Nélson Oliveira (Movistar) e Rui Costa (UAE), que era, contudo, o único do grupo com corredores de 18 nacionalidades (dominado por belgas), que já tinha ganho numa chegada a Gap (2013), dois meses antes de se sagrar campeão do mundo de estrada.

Com o grupo já só reduzido a 10 ciclistas, sensivelmente a partir dos 170 quilómetros, Trentin atacou na abordagem ao col de la Sentinelle, acabando por isolar-se para cortar a meta com 37 segundos de vantagem sobre o dinamarquês Asgreen e 41s sobre o belga Van Avermaet. Nélson Oliveira e Rui Costa terminaram em 24.º e 28.º respectivamente, cedendo 3m02s e 5m49s.